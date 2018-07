Philip Milanov déclare forfait pour l'Euro d'athlétisme

Philip Milanov a annoncé dimanche qu'il ne participera pas à l'Euro d'athlétisme, programmé du 6 au 12 août à Berlin. Milanov, vice-champion d'Europe du lancer du disque à Amsterdam il y a deux ans, souffre d'une fracture du pied droit.

"Mauvaise nouvelle... Malheureusement, je devrai faire l'impasse sur les Championnats d'Europe cette année", a écrit Milanov sur Instagram. "Une fracture de stress dans l'un de mes os du pied droit m'empêche de lancer. Quatre à six semaines de récupération, avec des sessions d'entraînement alternatives et créatives, seront nécessaires. Je serai bientôt de retour."

Milanov, 27 ans, avait décroché la médaille d'argent aux Mondiaux 2015 à Pékin. Un plus tard, il se parait à nouveau d'argent, à l'Euro d'Amsterdam. Entre ces deux podiums, le discobole avait battu le record de Belgique avec un lancer à 67m26. Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016 et les Mondiaux 2017 à Londres avaient été décevants, avec une neuvième et une quatorzième place.

Cette saison, Milanov a réussi un lancer à 66m51 lors de la manche de la Ligue de Diamant de Stockholm. Ce qui le place au septième rang du ranking européen 2018.

La délégation belge perd donc l'une de ses plus grosses chances de médailles. Thomas Van der Plaetsen (décathlon) et les Belgian Tornados (4x400 mètres) défendront leur titre à Berlin, tandis que Nafi Thiam, championne olympique et du monde, tentera d'ajouter l'or européen à sa collection.