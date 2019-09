Philip Milanov conserve un grand souvenir de Doha, il y revient après une saison difficile

Philip Milanov gardera toujours un excellent souvenir de Doha. Un jour de mai, le 6, en 2016, le vice-champion du monde en titre du lancer du disque expédiait son engin à 67m26 à l'occasion du meeting de la Diamond League. Il était à l'époque disputé dans le petit stade de 15.000 places Hamad Bin Suhaim. Nouveau record de Belgique (toujours d'actualité). "Cela reste un grand souvenir et en plus il y avait une équipe de télévision qui était venue à cette occasion et qui a tout filmé", se rémémore-t-il avec un large sourire.

Sur sa lancée, la même année, le grand Brugeois est devenu vice-champion d'Europe à Amsterdam. Ensuite, les grands rendez-vous n'ont plus été aussi réussis (9e à Rio en 2016, 14e et éliminé en qualifications aux Mondiaux de Londres en 2017). Pire, l'an dernier, une fracture de stress au pied droit l'a privé d'Euro à Berlin.

Après sa rééducation, Philip Milanov a connu d'autres soucis à ce même pied toute la saison. "Je ne suis pas sûr que c'était à l'époque une fracture de stress, je crois qu'elle était traumatique et il est possible que tout vienne de là".

Jamais le meilleur discobole belge de l'histoire n'a retrouvé cette saison le niveau qui lui permettait de tutoyer les meilleurs mondiaux. "Cette saison, j'ai trop couru derrière le minima (65m00) et, psychologiquement autant que physiquement, ce n'était pas facile à vivre alors que je n'avais jamais eu le moindre souci avec ces minima les années précédentes. J'ai dû modifier ma technique avec mon problème physique, mais sans succès. J'ai subi trois infiltrations de cortisone en trois semaines pour calmer la douleur. Mais quand je lance trop, elle se fait ressentir", développe Milanov un peu frustré de sa situation.

Une invitation bienvenue de l'IAAF a sauvé sa saison où il n'a jamais dépassé 64m73. "Comme tout le monde j'aimerais aller en finale. Il faudra au moins lancer à 64m00 (la limite est fixée à 65m50). Par rapport à 2015 (année de sa médaille d'argent aux Mondiaux de Pékin, NDLR), le niveau s'est élevé de manière sensible et pas seulement au disque mais dans tous les lancers. J'ai toujours le stress d'aborder les qualifications mais cette année je n'ai pas grand chose à perdre."