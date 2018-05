Peter Genyn améliore son record du monde sur 100m en fauteuil roulant

Peter Genyn a amélioré encore son record du monde sur 100m en fauteuil roulant (T51) en 20.07 au Grand Prix de para-athlétisme de Nottwil en Suisse samedi, premier grand rendez-vous de la saison. Le double champion paralympique (100m et 400m), champion du monde en titre sur ces deux distances, a battu sa précédente marque (20.41) réussie à Bruges il y a un mois s'appropriant alors le record du monde.

Peter Genyn a devancé son grand rival, le Finlandais Piispanen, de 73 centièmes de secondes. "Je sentais que physiquement, j'étais très bien", a expliqué Peter Genyn cité par le Comité paralympique belge (Belgian Paralympic Comitee). "Les conditions étaient idéales. Très peu de vent et une piste très rapide. Cette course booste ma confiance. Tout a fonctionné parfaitement. J'ai beaucoup travaillé cet hiver en adaptant mon schéma d'entrainement, en concertation avec mon coach et mon directeur technique. Cela porte ses fruits". Peter Genyn avait remporté le 200m vendredi en 36.83 devant Piispanen (38.34) et s'alignera encore sur le 400m dimanche. Le sprinteur de Kalmthout disputait en Suisse son premier grand tournoi international de l'année. Cet été, il prendra part aux Championnats d'Europe à Berlin où il s'alignera sur 100 et 200m, qui sera pour la première fois au programme dans sa classe de handicap aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020.