Peter Callahan signe le minima européen sur 1500 m à Los Angeles

Peter Callahan a décroché, vendredi soir au Bryan Clay Invitational à Los Angeles, son billet pour l'Euro d'athlétisme de Berlin (7-12 août) sur 1.500 m grâce à un temps de 3:37.11, son nouveau record personnel. Le minimum pour se rendre dans la capitale allemande cet été a été fixé à 3:38.10.



Peter Callahan, qui a grandi aux Etats-Unis avant d'opter en mai 2016 pour la Belgique sur la scène sportive internationale, disputera son deuxième Euro après celui d'Amsterdam (2016).



Cinquième vendredi en Californie grâce à un meilleur temps personnel sur la distance (AR: 3:37.57), l'athlète de 26 ans est le troisième Belge à se qualifier pour Berlin en l'espace de deux jours. En effet, Isaac Kimeli (24 ans) et son partenaire d'entraînement Robin Hendrix (23 ans) ont également décroché jeudi leur ticket pour l'Euro, toujours à Los Angeles.



Kimeli a signé son record personnel en 13:24.92, meilleur chrono européen et 6e mondial de la saison. Hendrix, qui découvrait la distance, a réussi 13:29.57.



Le trio est venu garnir une délégation belge déjà composée de Soufiane Bouchikhi (10.000m), Bashir Abdi (10.000m et marathon), Koen Naert (marathon), Noor Vidts, Hanne Maudens et Nafissatou Thiam (heptathlon) visent également les minima.



La saison débute à peine et d'autres athlètes devraient s'ajouter à la liste d'ici au 30 juillet. Ils étaient 30 à défendre les couleurs belges il y a deux ans à Amsterdam.