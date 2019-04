Performance historique de Michael Norman à Torrance, l'équipe de Jacques Borlée en action

L'Américain Michael Norman, 21 ans à peine, a réalisé une performance ahurissante sur 400 mètres au Mt. Sac Relays à Torrance, samedi en Californie. L'athlète, pour son premier chrono de la saison, a bouclé le tour en piste en 43.45, égalant le 6e temps jamais réalisé sur la distance. Dans une autre série, Dylan Borlée a signé un temps de 46.45 alors que son frère Kevin n'a pas pris le départ.

Norman, déjà détenteur du record du monde indoor du 400m (44.52), a devancé ses compatriotes Rai Benjamin (44.31) et Michael Cherry (45.36). Samedi, il a amélioré de pas moins de 16 centièmes sa meilleure performance personnelle, réalisée en juin 2018 à Eugene (43.61). Au panthéon du 400 mètres, Norman n'est plus devancé que par le Sud-Africain Wayde Van Niekerk (43.03) et ses compatriotes Michael Johnson (43.18) et Butch Reynolds (43.29). Il est donc, à égalité avec l'Américain Jeremy Wariner, le 4e athlète le plus rapide sur la distance.

Engagé sur 200 mètres à Terrance, Jonathan Borlée a couru en 21.07, terminant avec le 10e chrono des partants. Après un temps de 52.65 réalisé il y a une semaine à San Diego, Camille Laus a cette fois bouclé son 400 mètres en 52.95, elle qui possède un record personnel sur la distance en 51.49.

Hanne Claes, pour sa première de la saison sur 400 mètres haies, a ponctué sa course en 58.31, loin de son meilleur chrono (55.20).

L'équipe de Jacques Borlée est en stage en Californie depuis début avril. Ce séjour américain s'inscrit dans le cadre de la préparation aux World Relays, championnats du monde de relais, prévus les 11 et 12 mai à Yokohama au Japon.