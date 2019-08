Pas encore de minima pour les Mondiaux, à Paris, pour Dylan et Kevin Borlée

Dylan et Kevin Borlée ont participé au 400 mètres en avant-programme de la manche de la Ligue de Diamant d'athlétisme de Paris samedi. Dylan s'est imposé en 46.24 devant son frère Kevin (46.42) alors que le minimum requis pour les Mondiaux de Doha est fixé à 45.30.

La course, avec le Français Gilles Biron 3e en 47.19, ne comptait que trois athlètes. Comme jeudi à Oordegem, Dylan a donc battu son frère Kevin. Dylan Borlée avait d'ailleurs signé le meilleur chrono belge de la saison en 45.74 alors que Kevin avait ponctué le tour de piste en 46.07.

Dimanche, Jonathan Borlée disputera un meeting intéressant à Madrid. Sur une piste flambant neuve, il y affrontera plusieurs cadors de la discipline dans l'espoir d'y décrocher un ticket pour les Mondiaux, prévus du 27 septembre au 6 octobre à Doha.

Plus tard dans la soirée, Thomas Van der Plaetsen et Ben Broeders participeront respectivement au triathlon et à la perche. Les deux sont déjà qualifiés pour le rendez-vous qatari.