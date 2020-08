Pas de "national" pour Nafissatou Thiam, ennuyée aux tendons d'Achille

Nafissatou Thiam ne sera présente au Stade Roi Baudouin pour y disputer les championnats de Belgique le week-end du 15 et 16 août. L’athlète du RFC Liège est un peu tracassée par ses tendons d’Achille et ne souhaite pas prendre de risque. Elle devait s’aligner sur 200 m.



"Depuis 15 jours, elle ressent une petite fatigue dans les mollets et ça descend aussi dans le bas du tendon. Elle m’a demandé de soulager un petit peu l’entraînement. Ce que j’ai fait. On préfère ne pas aller au championnat de Belgique pour ne pas augmenter la douleur", nous explique Roger Lespagnard, son entraîneur.



Les séances ont été un peu adaptées. "On s’entraîne en pantoufles (en baskets) au lieu de courir avec des pointes et on ne fait pas trop de sauts pour le moment".



Roger se veut rassurant. "Ce ne sont pas des blessures, sinon elle ne saurait plus bouger et ce serait beaucoup plus embêtant. Quand c’est comme ça, il vaut mieux ne pas forcer et laisser faire la nature. C’est l’histoire de 15 jours à trois semaines de repos".



Sa participation au Mémorial Van Damme, le grand objectif de cette saison tronquée, n’est donc pas remise en cause. Son duel avec Katarina Johnson-Thompson sur un triathlon (100 m haies, poids, hauteur) est un des temps forts attendus de la soirée.