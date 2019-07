Pas de marathonien belge aux Championnats du monde: "préparer une course de nuit est trop contraignant"

Pour éviter les fortes chaleurs du jour, le marathon des Championnats du Monde de Doha (déjà eux-mêmes déplacés en automne) se tiendra en pleine nuit. Mais ce départ à minuit ne semble pas suffisant pour convaincre les athlètes. Que du contraire. Les forfaits tombent. Et parmi les marathonien qui font l’impasse, les deux Belges Koen Naert et Bashir Abdi.

Ils renoncent en raison de la chaleur. Mais pas seulement.

La chaleur à Doha est un frein, c'est vrai. Même à minuit le 5 octobre, on annonce une température de 27 degrés à Doha. Ce qui reste très chaud pour un marathon.

Mais l'horaire adapté, pose aussi question aux marathoniens. Car ils devront revoir leur rythme de sommeil et de repas pour prendre un départ au milieu de la nuit. Alors qu'à Tokyo, 10 mois plus tard, on leur demandera de tout chambouler pour partir au petit matin. Et pour Koen Naert, le champion d’Europe à la préparation ‘horlogère’, c’était difficile à envisager. " Un timing de nuit, c’est une préparation trop contraignante pour pouvoir être performant sur ces championnats du Monde ", explique Bruno Schroeven, directeur sportif de l’Excelsior, le club de Koen Naert. " Mais cette préparation était aussi trop contraignante pour viser un bon classement aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et les Jeux restent, pour lui, la priorité absolue. Il préfère donc faire l’impasse plutôt que d’aller faire le spectacle à Doha sans pouvoir rien y revendiquer. "

Et puis il faut dire aussi que des championnats du monde ça fait sans doute moins rêver les marathoniens que les sprinteurs par exemple. Depuis toujours les spécialistes du 42km ont été des athlètes à part. Ils ne sont finalement liés au monde de l'athlétisme que pour les grands championnats. Les autres marathons prestigieux se courent bien loin des stades et des meetings.

Un marathon, c'est aussi une épreuve très éprouvante. On en court très peu sur une année. 2 ou 4 grand maximum. On les choisit donc avec soin. Pour leur popularité, leur parcours roulant (en vue du chrono) ou leurs primes financières alléchantes. Bref des atouts que n'offrent généralement pas des marathons de championnats.

Alors il y a l'attrait du titre et de la médaille oui. Ce n'est pas Koen Naert, champion d'Europe, qui dira le contraire. Mais en l'absence des meilleurs, il faut dire que cette médaille peut parfois perdre un peu de son éclat. Parmi les forfaits déjà annoncés pour Doha, il y a notamment celui du marathonien star, le Kényan Eliud Kipchoge.