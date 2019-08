Pas de finale de la Ligue de Diamant en 2020 et 2021 au Stade Roi Baudouin pour cause de rénovation

AG Insurance Memorial Van Damme: official aftermovie (Diamond League Brussels) - 21/08/2017 De 41ste editie van de AG Insurance Memorial Van Damme zal op vrijdag 1 september 2017 plaatsvinden. Herbeleef hier de editie 2016. ---- La 41ème édition de l'AG Insurance Mémorial Van Damme aura lieu le vendredi 1er septembre 2017. Revivez l'édition 2016 en vidéo ---- The 41st edition of the AG Insurance Memorial Van Damme will take place on Friday 1 September 2017. Relive the 2016 edition.