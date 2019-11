Pas d'opération et pas de mondiaux pour Nafi Thiam

Nafissatou Thiam est de retour à l'entraînement après 5 semaines de repos complet dans la foulée de son titre de vice-championne du monde conquis à Doha début du mois dernier. "Je suis partie avec des copines (Anne Zagré et Cynthia Bolingo) à Cuba, puis en Sicile avec un couple d'amis et à Marrakech avec mon compagnon. Pendant cette période, j'ai vraiment très peu pensé à l'athlétisme et ça m'a fait un bien fou."

Ce lundi, la championne olympique de l'heptathlon a donc repris les entraînements en compagnie de son coach Roger Lespagnard. L’occasion de jeter les bases de la prochaine saison dont l'objectif majeur sera évidemment les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Elle ne participera donc pas aux championnats du monde indoor (seul titre qui manque à son palmarès) en Chine en mars prochain mais n'exclut pas de faire quelques apparitions sur d'autres compétitions en salle. "La saison est courte cette année puisque les mondiaux 2019 avaient lieu tard et que je viens seulement de reprendre les entraînements. C'est donc difficile d'être prête à 100% pour un rendez-vous mondial qui a lieu mi-mars. D'autant qu'un déplacement en Chine, ce n'est jamais reposant. Je ne ferai donc pas de saison indoor sauf peut-être une petite compétition en Belgique pour m'amuser."

Du point de vue physique, la Namuroise en a profité pour donner quelques nouvelles de son coude blessé en juin à Talence et à Doha il y a quelques semaines. L'évolution de la blessure est rassurante et ne justifie pas d'intervention chirurgicale. "Il s'agit d'une blessure musculaire et non ligamentaire, tous les avis médicaux son unanimes. L'opération est donc déconseillée. Je devais donc dans un premier temps reposer mon bras et désormais, je dois essentiellement travailler le renforcement. C'est chouette de débuter la saison sur une note positive."