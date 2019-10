Partie pour un super chrono, Anne Zagré accroche le dernier obstacle et chute en demi-finale à Doha

Anne Zagré ne s’est pas qualifiée pour la finale du 100m haies des mondiaux de Doha.



La Bruxelloise, en lutte pour la 4e place, a percuté le 10e et dernier obstacle et a chuté lourdement. Emportée par son élan, elle a tout de même franchi la ligne. Mais le magnifique temps qui lui tendait les bras s’était envolé.



La recordwoman de Belgique (12.71) a connu une mise en action moyenne avant d’accélérer progressivement. A chaque obstacle, à chaque intervalle, elle a augmenté le tempo. Jusqu’à cette foutue dixième haie. Trop proche de l’ultime obstacle, elle l’a accroché avec sa jambe de retour et a été envoyée sur le tartan.



"Je n’en reviens pas. Ce n’est pas possible sur la dernière haie. J’étais bien. J’ai vu les images sur le grand écran, je mettais beaucoup de vitesse. Je fais une bête faute avec mon pied de retour. Il traîne et je me prends la haie de plein fouet", confie-t-elle à notre micro.



A cet instant, elle rivalisait avec la championne d’Europe Elivra Herman, flashée en 12.78. La limite de qualification pour Tokyo (12.84) était certainement à sa portée. "Ça aurait été une course dans les 12.80. C’est frustrant. Je ne m’explique pas cette erreur mais à cette vitesse-là, ça va vite. Mon contrat ? Ce sera à eux de décider. J’ai vu que quoi j’étais capable", ajoute Anne.



Déséquilibrée, Anne est sortie de son couloir et a gêné Reetta Hurske, sa voisine. Elle a été disqualifiée.



La Jamaïcaine Danielle Williams a laissé sa carte de visite dans ces demi-finales avec un phénoménal 12.41. L’Américaine Nia Ali (12.44) et la Nigériane Tobi Amusan (12.48) sont aussi passées sous les 12.50.