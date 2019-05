Outil indispensable et partage d'expérience, Jonathan Borlée se réjouit de s'entraîner au Blocry

Jonathan Borlée, à peine revenu des World Relays de Yokohama, a assisté à l'inauguration officielle de la piste indoor de Louvain-La-Neuve.



Son premier sentiment est une forme de soulagement. « Ça fait du bien de voir que cette piste est enfin sortie de terre. C'est un outil que les athlètes vont pouvoir utiliser quotidiennement en Wallonie. C'est une très bonne chose », a expliqué le récent médaillé de bronze du 4x400m.



Cette salle devrait permettre aux athlètes de s'entraîner dans des conditions optimales. « Comme tout le monde le sait, les conditions (météorologiques) ne sont pas toujours optimales en Belgique. Surtout en hiver. Donc avoir un outil où on peut s’entraîner au chaud et pour pouvoir faire du spécifique c'est très important. Cela va nous éviter de devoir faire plusieurs heures de routes pour pouvoir s’entraîner en indoor », explique le recordman de Belgique du 400m.



Avec ce hall indoor, Louvain-La-Neuve s'érige comme un centre névralgique du sport francophone. Et ce n'est sans doute que le début. « Il va bientôt y avoir une piscine olympique, ils travaillent pour attirer les judokas, il y a un centre d'expertise, l'université, tout est centralisé. Je pense que le Blocry, avec cette piste, devient un réel outil de travail pour tous les sportifs belges. Si on peut se rencontrer ici pour partager nos expériences et nos connaissances dans le futur, ce sera une très bonne chose pour le sport », se félicite Jonathan Borlée.