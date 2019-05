Révolutionné par les blessures, le relais 4x400 féminin belge ne se présente pas dans les meilleures conditions aux Mondiaux de relais de Yokohama qui ont lieu ce week-end. Les absences de Justien Grillet, de Margo Van Puyvelde et celle de dernière minute de Cynthia Bolingo pèsent lourd sur la balance.

« C’est clair que ça met une ambiance spéciale. Ce sont des coups durs mais ce sont les risques du métier. Malgré cela, il faut rester positifs et continuer à croire que c’est possible », estime Camille Laus qui tentera de tirer les Belgian Cheetahs vers le haut pour qu’elles atteignent leur objectif : une place dans le top 10 qualificative pour les Mondiaux de Doha. « Notre ambition est d’être dans les 10 meilleures. En termes de chrono, on ne sait pas trop à quoi s’attendre car on court quand même avec une équipe nouvelle. On est en tout cas super-motivées et on croit à 100% en cet objectif. »

En plus de Camille Laus et Hanne Claes, la coach des Belgian Cheetahs Carole Bam pourra compter sur Paulien Couckuyt (21 ans), Lucie Ferauge (19 ans) et Liefde Schoemaker (16 ans). « C’est vrai qu’elles sont encore jeunes et qu’il y a encore beaucoup de choses à améliorer mais on a montré que l’on peut faire des choses qui semblent parfois impossibles », positive Camille Laus. « Même si on a des blessés et que ce n’était pas le scénario imaginé, on se dit qu’il peut toujours se passer quelque chose, que l’on peut se transcender pour sortir une grosse performance. »