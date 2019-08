On ne va pas vous dire qu'on ne s'y attendait pas. Car une athlète de 33 ans est plus proche de la ligne d'arrivée que de celle de départ... Mais on pensait qu’Olivia Borlée allait encore nous réaliser un ultime tour d’honneur. Quel rêve… terminer aux JO de Tokyo au sein d’un relais 4x4 mixte avec l’un de ses frères. Terminer aux Jeux…là où tout s’est sublimé, un 22 août 2008. C’est donc une championne olympique qui nous salue aujourd’hui. Une fille en or massif qui nous a tant fait vibrer aux côtés de ses trois amies Kim (la capitaine), Elodie et Hanna (ses sœurs de cœur). Une fille en or qui, telle une sherpa en haute montagne, a guidé ses frères vers les plus grands sommets.

Merci Kim ! Olivia la "sherpa" des Borlée - © ERIC LALMAND - BELGA Olivia c’est d’abord l’histoire d’un coup d’amour. Un coup de foudre pour une certaine Kim Gevaert. A la télé, l’adolescente de 16 ans bouffe du regard les premiers exploits en 2002 de notre meilleure sprinteuse et c’est la révélation. Fin 2002, elle fait sa demande en mariage... avec l’athlé. Jacques, le papa, est sommé de l’entrainer, de lui enseigner les astuces du métier. La gamine, forte de gênes hors du commun (des parents champions de Belgique), apprend vite. Elle a faim et soif. Je me souviens de son premier reportage à la RTBF. Je l’avais rencontrée en 2004. Du haut de ses 18 ans…elle avait le regard perçant d’une détermination sans faille. Elle attirait déjà les objectifs des medias sportifs et aussi des photographes de mode dans des shootings photos prometteurs. Olivia avait tout pour réussir.

La "gnac" Son truc c’est la vitesse et surtout la courbe. Cette courbe du 200 qu’elle aime dompter. Une épreuve qui lui permettra de filer jusqu’en ½ finale mondiale notamment. Mais c’est en relais que son talent est vite mis à profit par Rudi Diels, entraîneur des relayeuses. Toute jeune réserviste au championnat du monde de Paris en 2003 (alors qu’elle n’a que 17 ans), elle regarde, elle emmagasine, elle dévore les conseils des plus grandes. Son tour va venir, c’est sûr. En 2006 elle est à Goteborg. Elle y atteint les ½ finales du 200m…là où Kim Gevaert décroche le double sacre sur 100 et 200. Elle est là pour encourager Kim et assister au titre de Tia Hellebaut à la hauteur…seulement 3 minutes après le sacre de Gevaert. Montée d’adrénaline, d’excitation… ça lui donne la " gnac ", l’envie de vivre tant d’émotions.

Une soirée d'août pour l'éternité Olivia la "sherpa" des Borlée - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA Jacques le papa la canalise, la fait mourir sur la piste et la fait progresser. Viendront alors les moments suprêmes tant rêvés. Olivia est devenue titulaire indiscutable du relais. C’est elle qui est dans les "starts" lors de la médaille de bronze au mondial d’Osaka en 2007. C’est encore elle qui est cette formidable partante lors de la finale olympique de Pékin le 22 août 2008. Olivia, le témoin dans les griffes, part comme une furie vers Hanna Marien. Coordination parfaite pour joindre Elodie Ouedraogo et lancer Kim Gevaert vers la ligne droite finale. On crie, on hurle… toute la Belgique court avec elles. Ces moments-là restent gravés dans la mémoire du commentateur que je suis. Ma tête se souvient de tout, mais ma voix en tremble encore en repensant à ces images. Des exploits qui feront des petits et entraineront ceux du relais 4x4 masculin ou encore de Nafi Thiam.

La guide Olivia la "sherpa" des Borlée - © BRUNO FAHY - BELGA Comme une guide, Olivia Borlée va conduire, sous le drapeau national, la délégation belge aux Jeux de Rio il y a 3 ans. Un symbole pour celle qui a toujours voulu montrer l'exemple. Et puis, sans Olivia Borlée, le 4x100 féminin n’aurait pas été si fort…sans les autres filles du relais, Olivia n’aurait pas été si forte. C’est simple comme bonjour…l’unité et l’amitié étaient leur efficacité. Mais surtout, sans Olivia Borlée…il n’y aurait sans doute jamais eu ni Kevin, ni Jonathan, ni plus tard Dylan. Car c’est en regardant leur grande sœur, les yeux ébahis de bonheur, que les jumeaux ont emprunté le même chemin, emmenant plus tard Dylan dans leur sillage. Pour offrir à la Belgique la famille la plus médaillée de notre histoire sportive. Alors oui… Olivia…au moment douloureux de ce choix courageux…beaucoup doivent te dire merci. Pour tout ça…pour toutes ces émotions partagées. C’est la grande sœur qui quitte la barque en premier lieu. Logique… Suivront Kevin et Jonathan… c’est la loi de la vie. Et quand toute cette bande sera à la retraite, des petits enfants entre les bras, on se rendra compte de tout ce vide qu’on nous laissera.

Olivia Borlée et le relais 4x100m au championnat du monde d'Osaka en 2007 - 24/08/2019 Olivia Borlée et le relais 4x100m de Pékin en 2008 - 24/08/2019 Olivia Borlée : "Cela fait quelque temps que ça trotte dans ma tête" - 24/08/2019