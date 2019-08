Olivia Borlée met un terme à sa carrière : la fin d'une époque !

Une décision difficile

L'émotion de Pékin en 2008 - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

Depuis plus de deux ans, la Bruxelloise combinait vie sportive de haut niveau et boulot. Elle avait en effet lancé avec un certain succès sa marque de vêtements en compagnie de son ex-équipière Elodie Ouedraogo. Une marque dont le nom "4254 – Forty Two Fifty Four" évoque leur plus bel exploit avec le relais du 4x100 m.

42’54 un chrono dans l’histoire !

42 secondes 54 centièmes soit le chrono avec lequel elles avaient décroché la médaille d’argent aux Jeux de Pékin en 2008 derrière la Russie. Une médaille d’argent transformée en or… 8 ans plus tard (en 2016), en raison de la disqualification russe pour dopage.

Olivia Borlée nourrissait encore l’espoir d’une qualification pour les prochains Jeux à Tokyo l’an prochain. Mais la raison l’a donc emporté sur le cœur. "Après les Jeux de 2016 je me suis posé pas mal de questions. C’était une année incroyable. Je revenais de blessure mais je me suis qualifiée pour les Jeux de Rio. Puis je suis désignée porte-drapeau de la délégation. Puis notre médaille d’argent (de 2008) se transforme en or. Les 5 Borlée sont à Rio… c’est une année extraordinaire. Je me suis dit que c’était peut-être le moment de m’arrêter.

Mais j’avais encore cette envie de vivre des moments avec mes frères, mon papa et ma famille. Et puis est venue cette annonce du COIB de qualifier un relais mixte aux JO de Tokyo. Je me suis dit "waouh" courir avec mes frères… un relais ensemble ce serait mon rêve. Mais aujourd’hui je me rends compte que c’est compliqué pour eux car ils ont des gros objectifs en individuel et avec le relais masculin, et aussi pour moi car c’est difficile de tout faire."