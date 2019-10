Noah Lyles nouveau patron du 200m mondial

Noah Lyles a été à la hauteur de son statut de grand favori en finale du 200m. L'Américain s'est imposé en 19.83 devant le Canadien Andre De Grasse (19.95) et l’Équatorien Alex Quinonez (19.98).



Le Britannique Adam Gemili, parti très vite, a fléchi sur la fin pour échouer au pied du podium. Le tenant du titre turc Ramil Gulyev s'est classé 5e (20.07).



Le sprinter à la chevelure argentée est sorti du virage avec quelques centimètres de retard sur la concurrence, emmenée par Gemili. Il a ensuite fait parler sa fluidité technique et son relâchement. Intouchable dans les 50 derniers mètres, il s'est envolé irrémédiablement vers le premier grand titre de sa carrière.



Lyles ramène un titre que les Etats-Unis attendaient depuis 2007 et la victoire de Tyson Gay sur le demi-tour de piste à Osaka.