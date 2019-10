Naser, sacrée sur 400m, s'invite dans la cour des grandes avec la 3e perf de tous les temps

Salwa Eid Naser a remporté la finale du 400m des mondiaux de Doha. La Bahreïnienne s'est jouée de la favorite Shaunae Miller-Uibo en emballant la course avec un rythme de folie.



Partie sur un tempo très élevé, elle a tenu jusqu'au bout et signe une performance absolument phénoménale. En 48.14, elle s'offre tout simplement la troisième performance de tous les temps derrière le record du monde de Marita Koch (47.60) et le chrono de Jarmila Kratochvilova (47.99).



Aspirée par la fusée du Bahreïn, la championne olympique de Rio a battu son record personnel (48.37). La Jamaïcaine Shericka Jackson se classe troisième en 49.47.