Nafissatou Thiam réalise son meilleur 100m haies de la saison

Anne Zagré et Eline Berings, spécialistes des haies, mais aussi Nafissatou Thiam se sont aisément qualifiées pour la finale du 100m haies des championnats de Belgique d'athlétisme samedi à Bruxelles. La championne olympique de l'heptathlon a réussi pour l'occasion le meilleur chrono de sa saison en 13.48, elle qui dispose d'un record à 13.34.

Le meilleur temps des séries a été réussi par Anne Zagré en 13.27, elle qui avait déjà réussi, en 12.96, le minimum pour les Mondiaux de Doha du 27 septembre au 6 octobre. Son record de Belgique est fixé à 12.71. Eline Berings suit directement dans la hiérarchie avec une course chronométrée à 13.40, loin encore du minimum pour le Qatar (12.98).

"Le début de course était un peu difficile", a commenté Nafi Thiam après l'arrivée. "Finalement, le temps est très bien et je peux être contente. Pour l'instant, je m'entraîne dur tant sur le plan physique que sur le plan technique. Au Memorial (le 6 septembre ndlr), j'espère réaliser une référence à la hauteur pour être prête à aller chercher autant de points que possible à Doha pour défendre mon titre", a ajouté la championne du monde et d'Europe aussi de l'épreuve multiple. La finale des championnats de Belgique du 100m haies est au programme dimanche.