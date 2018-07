Nafissatou Thiam incertaine pour le Meeting de Liège

La Championne Olympique et du Monde de l’heptathlon, tête d’affiche du Meeting de Liège ce mercredi soir, est incertaine pour le concours de la hauteur dont elle est l’une des favorites. Victime d’une piqûre d’insecte vendredi, Nafissatou Thiam souffre d’une inflammation à la jambe. Sans grande gravité mais son entraîneur et son staff ne veulent évidemment prendre aucun risque.

"Elle a apparemment été piquée par un taon, explique Roger Lespagnard, son entraîneur. Elle s’est toutefois entraînée normalement vendredi et samedi. Mais hier, on a annulé la séance de musculation parce que sa jambe d’impulsion, la gauche, était encore fort gonflée et elle ne savait pas bien marcher. Les muscles ne sont pas touchés mais il faudrait que l’inflammation ait complètement disparu pour prendre part au concours. A un peu plus de trois semaines des championnats d’Europe de Berlin, on ne prendra évidemment aucun risque. Si les médecins estiment que c’est risqué qu’elle saute, on ne sautera pas."