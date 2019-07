Nafissatou Thiam élue athlète européenne du mois de juin

Nafi Thiam remporte l'heptathlon de Talence avec des records et malgré une blessure - Athlétisme... Nafissatou Thiam a remporté l'heptathlon du Decastar de Talence dans le sud de la France. Elle totalise 6.819 points soit le deuxième meilleur total de sa carrière. Le double objectif fixé en fin de week-end est donc atteint : assurer le minima pour Tokyo (qui est fixé à 6420 points) et conserver la première place au général de l'épreuve. Avec une magnifique première journée, une deuxième plus compliquée.