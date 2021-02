Nafi Thiam signe 8.39 sur 60 m haies pour sa rentrée, Rosius flirte avec Torun

Nafissatou Thiam a lancé sa saison olympique avec un chrono de 8.39 sur 60 m haies, ce samedi au Topsporthal de Gand. Ce qui constitue la 8e performance de sa carrière sur la distance.



Rani Rosius est passée tout près de la qualification pour l'Euro sur 60 m. En 7.31, elle a égalé son record personnel mais il lui manque encore 3/100es pour aller en Pologne.



La championne olympique de l’heptathlon était confrontée à Eline Berings et à Angel Agwazie. L’ancienne championne d’Europe du 60 m haies a gagné en 8.19.



Un concours de hauteur en France et les championnats de Belgique (s’ils ont lieu) constitueront la suite son programme. Un point d’interrogation entoure encore sa participation à l’Euro de Torun. Pour Nafi pas question de s’aligner dans un championnat international sans réelles ambitions. Elle décidera donc en fonction de sa forme et de ses sensations.



Un deuxième 60m haies et un deuxième 60 m sont prévus plus tard dans l’après-midi lors de ce mini-meeting qui réunit les athlètes "élites" de notre pays. Camille Laus (400 m), Noor Vidts (longueur, poids, 200 m) seront également en action ce samedi.