Nafi Thiam signe 8.39 sur 60 m haies pour sa rentrée, Rosius et Crestan qualifiés pour Torun

Nafissatou Thiam a lancé sa saison olympique avec un chrono de 8.39 sur 60 m haies, ce samedi au Topsporthal de Gand. Ce qui constitue la 8e performance de sa carrière sur la distance.



La championne olympique de l’heptathlon était confrontée à Eline Berings et à Angel Agwazie. L’ancienne championne d’Europe du 60 m haies a gagné en 8.19. En finale, Berings s'est encore imposée (8.28). Nafi a réédité sa performance avec exactement le même chrono (8.39).



Un concours de hauteur en France et les championnats de Belgique (s’ils ont lieu) constitueront la suite son programme. Un point d’interrogation entoure encore sa participation à l’Euro de Torun. Pour Nafi pas question de s’aligner dans un championnat international sans réelles ambitions. Elle décidera donc en fonction de sa forme et de ses sensations.

Rani Rosius s'est qualifiée pour l'Euro sur 60 m. Elle a établi un nouveau record personnel de 7.27, passant un centièmes sous la limite de qualification de l'Euro d'athlétisme en salle.

Eliott Crestan a battu le record de Belgique du 800 m en salle samedi lors du meeting d'athlétisme indoor de Metz, en France, où il s'est imposé en 1:46.40. Le Namurois de 22 ans, qui effectuait sa rentrée, améliore ainsi de 6 centièmes le précédent record (1:46.46) que Joeri Jansen détenait depuis février 2004. Il décroche aussi sa qualification pour l'Euro en salle de Torun, début mars en Pologne, pour lequel le minimum était fixé à 1:47.59.

Déjà qualifié pour l'Euro sur 1.500 m, Robin Hendrix a cette fois réalisé le minimum sur 3.000 m. Il a terminé 2e du 3.000 m en 7.48.53 derrière le Britannique Sean Tobin (7:48.01). Le minimum demandé pour Torun est de 7.53.18.