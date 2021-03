Nafi Thiam se prête au jeu (piégeux) du "que oui que non"

Moment dé détente et de rires pour Nafi Thiam au lendemain de son 5e titre sur la scène internationale - © JASPER JACOBS - BELGA

Que oui que non avec Nafi Thiam - 07/03/2021 Une liste d'une quinzaine de questions griffonnées sur un bout de papier. La règle, on la connaît tous: seules les réponses par oui par non sont autorisées. Nafi accepte sans souciller au lendemain de son deuxième titre européen sur le pentathlon. "J'ai quand même droit à un joker?" s'assure t'elle tout de même. Les questions fussent, les réponses aussi. Avec le sourire et un fameux sens de la répartie.