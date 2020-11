Nafi Thiam se caricature (avec application) pour Viva for Life avec Pad'R

Pour fêter la sortie de son nouveau livre "Balles et Masques", Pad’R a invité quelques grands noms du sport (on ne vous dit pas qui, on préfère garder un peu de surprise) à s’incruster dans ses pages, à côté de ses meilleurs dessins de 2020. Jusque-là, rien d’anormal. Mais ce sont les sportifs eux-mêmes qui doivent apprendre à se dessiner. Après Jean-Michel Saive, c’est au tour de Nafissatou Thiam de se prêter au jeu. En toute décontraction, avec humour mais aussi avec beaucoup de perfectionnisme. Une initiative en faveur de Viva for Life.

"C’est grâce aux réseaux sociaux que Nafi et moi avons commencé à communiquer. Elle avait vu quelques dessins que j’avais faits d’elle et nous avions échangé quelques messages. J’apprécie particulièrement ses performances sportives et l’image qu’elle apporte au sport belge. Nafi est une championne comme on les aime. Donc j’ai immédiatement pensé à elle pour ce défi […] elle a directement accepté de participer et de jouer le jeu," explique Pascal Pad’R.

Si Nafi avoue ne pas avoir dessiné depuis très longtemps, elle n’a pu s’empêcher de réaliser l’exercice avec application comme le remarque le caricaturiste : "J’ai été bluffé par ce qu’elle a réussi à faire. Il y avait un petit côté Walt Disney, dans sa manière de dessiner ses yeux et de gérer sa coiffure. On retrouve parfaitement sa touche féminine dans sa caricature. Et les plus âgés d’entre nous penseront peut-être aux cahiers de poésie que l’on avait quand on était gamins… Son portrait est plein de poésie, je trouve. C’est une belle réussite. […] Par ailleurs, je l’ai trouvée pleine d’humour et d’autodérision. Et le jour où elle me lance "l’heptathlon challenge", j’essaierai d’être à la hauteur…"