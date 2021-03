Nafissatou Thiam va disputer le pentathlon des championnats d’Europe de Torun. Malgré son manque de compétition, elle se présentera avec l’étiquette de favorite. Elle aborde cet Euro sans pression. "Je préfère prendre le risque de venir et de me planter, plutôt que de rester devant ma TV", a-t-elle affirmé deux jours avant son entrée en lice.



Le test positif au Covid-19 qui l’avait privée d’un dernier test au national n’est plus qu’un mauvais souvenir. Elle n’avait d’ailleurs pas souffert de symptômes. "Le plus important pour moi est d’être bien physiquement, de ne pas être blessée. Et puis on ne sait pas trop comment les choses vont se passer cet été. Il y a des championnats en ce moment, ce serait dommage de faire l’impasse. Je ne me suis pas préparé spécifiquement pour l’indoor. Donc je ne suis pas prête pour être bien en compétition. Je manque de répétition. Je pense que je peux quand même faire quelque chose de correct. C’est un risque à prendre. Je pourrais ne pas trouver mes marques dans une épreuve ou l’autre. Je préfère prendre le risque de me planter mais au moins d’avoir essayé, que de rester chez moi. Je préfère prendre le risque et retrouver des sensations de championnat indoor".