Nafi Thiam ravie de ses prestations à Leiden samedi dans des conditions difficiles

Nafissatou Thiam a remporté le 100m haies du Gouden Spike, meeting d'athlétisme qui s'est tenu samedi à Leiden, aux Pays-Bas avec un temps de 13.62 par vent contraire (-1,4 m/s). Le vent a aussi joué un rôle dans son saut en longueur avec deux saut à 6m55, réussissant même à bondir à 6m65 à son 4e essai mais avec un vent favorable (4,1 m/s) qui n'a pas permis de valider le saut.

De quoi malgré tout faire trembler le record de Belgique de Sandrine Hennart qui tient depuis 23 ans avec une mesure à 6m63. "Le vent a rendu les sauts compliqués", a avoué l'heptathlonienne, 24 ans. "J'aime plutôt le soleil et la chaleur, mais je n'ai pas de prise sur les conditions. Un "record" dans ces circonstances, c'est quand même cool et pourtant je n'ai pas pris de risques. A la hauteur, je me serai inquiété des conditions, mais à la longueur, ça passe".

Dans la perspective des épreuves multiples de Talence dans deux semaines, la préparation de Nafi Thiam va se poursuivre toujours dans la perspective des Mondiaux de Doha dans deux mois. "C'est le moment de réussir quelque chose", a poursuivi Thiam qui doit aussi gérer ses études. "L'hiver a été difficile. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement", a-t-elle encore confié devant gérer quelques petits soucis physiques. "Pour une première ici, je ne m'attendais pas à aussi bien. Dans de bonnes conditions, cela promet".