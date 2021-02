Nafi Thiam : "Pas d’inquiétude par rapport aux performances, je sais très bien que je suis en forme"

Nafi Thiam a franchi 1m86 en hauteur ce dimanche à Val de Reuil. La championne olympique continue à se tester dans différentes disciplines en ce début de saison hivernale. Plus que la performance, notre compatriote retient la progression au cours de la compétition. Et pour savoir si elle fera un "crochet" par l’Euro de Torun, il faudra encore attendre. "Il m’a fallu un peu de temps pour trouver mes marques. Après, c’est normal puisque je n’ai pas sauté sur élan complet cet hiver. C’est comme si je faisais un premier entraînement en compétition. Par rapport aux circonstances, ce n’est trop pas mal. J’ai dû beaucoup chercher mes marques, beaucoup modifier. C’est positif parce que j’ai pu reprendre des marques par rapport à ma forme du moment. C’est une question de technique. Comme je l’ai dit à ce niveau-là, je ne suis pas 'bien' pour faire des compétitions, pour vraiment être à fond. Je fais avec le travail effectué jusqu’ici".

"Je n’ai pas d’inquiétude par rapport aux performances", reprend Thiam. "Je sais très bien que je suis en forme physique. Je le vois à l’entraînement en muscu, avec ma vitesse dans les courses. Ça va mais on est en février, donc je ne suis pas en forme olympique. Tout est relatif. Ce qui manque c’est la technique et la régularité. Il n’y a pas de surprise. A la fin de la compétition, les sensations étaient meilleures. C’est ce que je cherchais. On continue à travailler. Et c’est plus facile de faire de vrais réglages dans le contexte d’une compétition."