Nafi Thiam: "Non, je ne suis pas la plus grande sportive belge de l'histoire"

Une 8e médaille internationale, la 5e en or, dans la collection de la championne olympique - © Tous droits réservés

Nafi, le jour d'après - 06/03/2021 Elle est arrivée à l'heure, comme toujours. Derrière son masque, on devinait son éternel sourire, malgré quelques légitimes courbatures. "Franchement, j'ai vraiment mal partout même si j'ai vu le kiné ce matin. Malgré ça, mon corps est un peu cassé." Nafi Thiam s'est alors prêtée au jeu du shooting photo malgré le vent piquant qui souffle depuis plusieurs jours sur les rives de la Vistule, le fleuve qui traverse la petite cité de médiévale de Torun. Un sourire franc et un visage serein, celui du devoir accompli. "Je ne sais pas si j'ai récupéré mon dû mais ce qui est certain, c'est que je suis fière et heureuse de cette médaille d'or, de ce titre et de ce nouveau record de Belgique (4904 points). Et je suis aussi très satisfaite d'être en bonne santé après ces championnats." Une 8e médaille internationale depuis 2014, un 5e titre en grand championnat (championnats d'Europe, du monde et jeux olympiques) et un palmarès qui ne cesse de prendre de l'épaisseur. "Non, je n'ai pas la prétention de dire que je suis la plus grande sportive belge de tous les temps, je ne me la péterais pas à ce point-là." Seul le titre mondial en salle manque encore à son incroyable palmarès. "J'y pense parfois mais chaque chose en son temps, d'abord les jeux olympiques cet été. Pour le reste, on verra après. Mon but, c'est de toujours progresser et c'est clair que j'aimerais totaliser encore une fois plus de 7.000 points (sur un heptathlon, NDLR) même si je sais que c'est forcément de plus en plus compliqué. Je pense que le record d'Europe (7032 points, NDLR), c'est possible, j'ai clairement ça dans un coin de la tête. Mais ce n'est pas parce que c'est possible que j'y parviendrai. Il faut que tous les éléments soient alignés pour battre des records pareils." Ce bonheur d'un nouveau titre, Nafi le partage depuis vendredi avec Noor Vidts, médaillée d'argent surprise de ce pentathlon. "Je suis vraiment ravie pour elle parce qu'elle faisait de très bons résultats depuis quelques temps déjà. J'espère maintenant qu'elle va parvenir à se qualifier pour Tokyo cet été. Avec Jente Hauttekeete (nouveau détenteur du record du monde junior, NDLR), il y a une jeune génération de combinards en Belgique et j'espère qu'ils continueront à performer une fois que j'aurait arrêté ma carrière"