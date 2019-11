Nafi Thiam ne participera pas aux Mondiaux indoor en mars 2020 et ne se fera pas opérer

Nafissatou Thiam a convoqué la presse ce mardi. La championne olympique de l'heptathlon a annoncé qu'elle ne participera pas aux championnats du monde indoor en Chine en mars prochain mais n'exclut pas de faire quelques apparitions sur d'autres compétitions en salle.

Du point de vue physique, elle a donné quelques nouvelles de son coude, qui l'avait handicapée lors des derniers championnats du monde, à Doha. L'évolution de la blessure est rassurante et elle ne devra pas être opérée. Il s'agit d'une blessure musculaire et non ligamentaire.

Elle a retrouvé le chemin de l'entrainement ce lundi, après 5 semaines de coupure.