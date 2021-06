Nafi Thiam : "La seule chose que je crains, c'est la blessure"

Elle est arrivée, comme toujours, pile à l'heure le visage barré de son indéfectible sourire quelques heures avant le meeting de Montreuil auquel elle a participé en début de semaine (elle a remporté le concours de la hauteur avec un saut à 1 mètre 89).

Nafi Thiam s'était faite rare ces derniers mois dans les médias. Des rendez-vous choisis, au compte goutte. Mais à chaque fois le même plaisir d'écouter son propos, toujours aussi sage, humble et mesuré. Et à moins de 50 jours de la cérémonie d'ouverture des jeux de Tokyo, on a logiquement parlé du flou qui entoure toujours la tenue des JO. "Personnellement, je ne suis plus l'actualité. Dès le moment où les jeux ont été confirmés, j'ai rangé ça dans un coin de ma tête. Pour moi, les jeux auront donc bel et bien lieu. On doit faire confiance aux organisateurs de toutes façons. ils savent ce qu'ils font. On n'a de toutes façons pas le choix. Ca ne m'angoisse donc pas du tout. La seule chose qui reste un peu particulière, c'est de savoir comment nous allons pouvoir nous déplacer dans le village, aller d'un site à l'autre et aux entraînements et comment va se dérouler la vie au quotidien."

Une championne olympique sereine qui aborde la défense de son titre conquis à Rio en 2016 avec calme et maîtrise. "Il reste six semaines, je ne suis donc pas impatiente, je sais que j'ai besoin de ce temps-là pour continuer à me préparer, pour être bien et pour construire les choses petit à petit. J'ai déjà beaucoup de repères et je vais encore en avoir avec les compétitions qui arrivent. Je ne brûle donc pas les étapes. Je prends le temps de faire les choses correctement. La seule chose que je crains, c'est la blessure. On fait attention à tout mais on sait que çà fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau. Certains autres athlètes se blessent et on observe ça de loin. Donc, on fait gaffe mais c'est vrai qu'on y pense. Mais en tous cas, une chose est certaine, je suis sereine!"

Nafi Thiam qui doit encore disputer plusieurs compétitons en juin (longueur le 12, 200 mètres le 21 et deux épreuves techniques aux championnats de Belgique le dernier week-end de juin) avant de s'envoler pour le Japon où elle s'installera plusieurs semaines, d'abord à Mito, camp de base du Team Belgium, et puis à Tokyo au village olympique quelques jours avant son entrée en compétition, le 04 août.