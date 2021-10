Nafi Thiam "J'ai conscience de mon impact sur l'environnement"

Nafi Thiam est toujours en vacances. Elle reprendra l’entrainement fin de ce mois après avoir reconduit son titre olympique cet été.

Et pour ses déplacements entre la maison et la piste (de Naimette ou de Louvain-la-Neuve), elle utilise désormais principalement un véhicule 100% électrique (en plus de son vélo qu'elle utilise quand le beau temps le permet) mis à disposition par un nouveau partenaire. L’occasion, sans rentrer dans des grands débats d'idée contradictoires, de parler éco-responsabilité et impact sur l’environnement. Avec cette question, comment faire, quand on est sportifs de haut niveau pour diminuer son impact sur l'environnement? "Ces dernières années, comme la plupart des belges, j'ai été sensibilisée au réchauffement global et au changement climatique. Adopter un mode de mobilité durable, ça peut aider grandement. Parce que l'industrie automobile a quand même constitué une grande part du problème ces dernières années. Si je peux donner l'envie à certaines personnes de sauter le pas et de passer au 100% électrique, c'est top."

Au cours d'une saison, la double championne olympique est amenée à beaucoup voyager. Des stages en Afrique du Sud, aux Canaries, en Turquie ou aux Antilles et des compétitions (certes peu nombreuses par rapport à de très nombreux autres sportifs) aux quatre coins du monde. "J'ai évidemment conscience de mon impact et j'essaie de le minimiser en adoptant, comme tout le monde, toute une série de petits gestes au quotidien. Je consomme majoritairement local et j'achète les fruits et légumes de saison, j'essaie de minimiser ma consommation d'eau et d'électricité, de prendre mon vélo, j'évite les déplacements en avion sur de trop courtes distances... Chacun à son échelle, on doit essayer de faire attention parce que chaque petit geste compte. La mobilité est importante dans ce débat. Et j'essaie de faire ma part."

Une goutte d'eau dans un océan de bonnes intentions. Mais qui a le mérite d'exister...