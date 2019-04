Nafi Thiam défendra son titre olympique de l'heptathlon les 5 et 6 août à Tokyo

La fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a officialisé son programme lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Les épreuves se dérouleront dans le nouveau stade olympique du vendredi 31 juillet au dimanche 9 août, soit pendant dix jours.

Nafissatou Thiam défendra son titre olympique de l'heptathlon les mercredi 5 et jeudi 6 août. Le 800 m final se courra à 21h20 (14h20 belges). Ces mêmes deux jours se dérouleront les épreuves du décathlon.

Le programme retenu permettra aux athlètes de tenter s'ils le souhaitent les doublés traditionnels : 100m/200m, 200m/400m, 800m/1500m, 1500m/5000m, 5000m/10,000m.

La finale de l'épreuve-reine le 100 m messieurs se courra le dimanche 2 août à 21h50 locales (14h50 belges).

Parmi les finales qui devraient concerner les Belges, on peut pointer le 10.000 m messieurs (31 juillet le soir), le disque messieurs (1er août le soir) et le 400 m haies dames (5 août le matin).

Les organisateurs ont aussi veillé à accorder suffisamment de temps aux spécialistes du 400 mètres pour récupérer de leurs efforts. Ils pourront participer au nouveau relais 4X400 mixte (séries 31 juillet/finale 1er août), et ensuite courir les traditionnelles épreuves individuelles (messieurs : séries 2 le matin, demies 3 le soir et finale 6 à 21h00/14h00 belges; dames : séries 4 le matin, demies 5 le soir et finale 7 à 21h35/14h35 belges) et les relais messieurs (séries 7 le soir et finale le samedi 8 à 21h50/14h50 belges) et dames (séries 6 le soir et finale le samedi 8 à 21h30/14h30 belges).

Pas moins de dix-sept sessions d'épreuves seront organisées et quinze d'entre elles proposeront des finales donc plusieurs se dérouleront le matin.

La première épreuve, le 31 juillet, sera le 20 km marche messieurs dont l'arrivée sera jugée devant le palais impérial. La dernière, le 9 août, sera le marathon messieurs dont le départ sera donné à 6 heures du matin.