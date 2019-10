Nafi Thiam… au coude à coude

Ce soir d’octobre à Doha restera un peu tristounet. Fin de série pour la meilleure athlète belge de l’histoire. Invaincue depuis les Jeux de Rio, notre Reine des Belges a perdu sa couronne. Non… Nafi n’est pas un "robot" mais une athlète avec des failles qui, dans ce "Khalifa Stadium", a replongé dans le doute d’une blessure du passé revenue la hanter. Comme redouté !

Ce coude droit douloureux n’explique pas tout mais ça commence à inquiéter. À l’inquiéter ! Apparue en 2016, voilà la douleur de retour depuis le mois de mai. Voilà les questionnements qui repointent.

C’est minant, c’est pénalisant et usant psychologiquement. Elle pensait en être débarrassée... laissant par prudence pendant des mois le javelot au placard… en se disant "on verra bien à Doha".

Il n’y avait qu’à regarder l’émotion de la Namuroise en zone d’interview 30 minutes après ce 800 mètres de clôture. Répondant à nos questions, à la fois détendue et souriante, puis l’instant d’après… la gorge serrée au moment d’aborder cette blessure. Cette douleur "coup de couteau" et cette saison un peu chaotique qu’elle laisse derrière elle. Les larmes pointaient au bord des yeux de cette jeune femme touchée dans sa chair. Pas des larmes de détresse, pas vraiment de déception non... juste pas mal de tristesse car elle sait maintenant par quelles étapes difficiles il va falloir repasser. Physiquement et mentalement. Et ça c’est le plus dur à avaler.

L’argent c’est bien !



Face à une adversaire en état de grâce qui améliore quatre records personnels, il faut juste applaudir. Et congratuler. Ce que Nafi, en grande championne qu’elle est, a fait immédiatement. Serrant dans ses bras la Britannique, nouvelle reine de l’heptathlon. Mais même sans sa blessure Nafi n’aurait sans doute pas pu être notre chercheuse d’or dans le désert de Doha. Johnson-Thompson semblait intouchable. Rien ne pouvait lui arriver. Il faut l’accepter. Alors dans ces conditions, la médaille d’argent est une récompense qu’il ne faut pas négliger. Thiam voulait être à Doha. Tenter le coup. Tenter le coude. Et puis Nafi l’a dit "je suis heureuse de cette médaille". Une médaille (la 7e pour la Belgique dans un mondial) en forme d’oasis dans le désert. Sans doute la seule pour notre délégation, à moins que les "Tornados" ne viennent nous contredire dimanche soir.

Et maintenant ?

Notre championne n’est pas déchue juste déçue par cette guigne qui lui colle au coude, qui l’empêche d’être magique. Il va falloir se soigner et peut être envisager de changer de technique de lancer. Et surtout travailler mentalement pour ne pas se dire à chaque lancer de javelot : "vais-je me faire mal ?"

Alors maintenant que doit faire Nafi ? Se reposer, se soigner bien entendu, digérer cette défaite et se vider la tête. Et puis préparer Tokyo où le duel avec la Britannique reprendra. Car la revanche est un plat de sushis qui se mange froid. Et les sushis... Nafi aime ça.