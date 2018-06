Nafi Thiam, 2ème de la hauteur à Paris : "Cela donne de la confiance pour Berlin"

Nafi Thiam a pris la 2ème place du concours de la hauteur lors de la manche de la Ligue de Diamant de Paris samedi. Avec une barre franchie à 1m97, à quatre centimètres de son record personnel, la Namuroise était satisfaite.

"Cela me donne de la confiance et un bon sentiment avant l'Euro de Berlin (du 7 au 12 août, ndlr)", a confié la championne olympique et du monde de l'heptathlon. "C'est toujours bien de réussir un concours avec autant de concurrence avant d'aller dans un grand championnat. Je ne suis pas intéressée de faire uniquement la hauteur, je l'ai toujours dit. Je me concentre entièrement sur l'heptathlon, c'est mon truc."

Nafissatou Thiam sera au départ des championnats de Belgique les 7 et 8 juillet à Bruxelles où elle est inscrite sur 100m et à la longueur. Suivra ensuite le meeting de la Province de Liège le 18 juillet à Naimette-Xhovémont où elle disputera la hauteur.