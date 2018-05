Nafi est-elle invincible?

Dix mois après son dernier heptathlon (son titre mondial à Londres en août dernier), Nafissatou Thiam s’apprête à revenir dans l’arène pour ce qu’elle préfère par dessus tout: la compétition de haut niveau.

" Après un long hiver et des mois d’entraînement et de préparation on a vraiment hâte de retrouver la piste et l’ambiance d’une grande compétition. Surtout ici, à Götzis, devant un public passionné. " Götzis, cette petite bourgade autrichienne devenue capitale planétaire des épreuves combinées à la faveur d’un meeting de renommée mondiale où tous les meilleurs décathloniens et heptathloniennes du monde débarquent chaque année, fin mai et depuis plus de 30 ans, pour en découdre à l’ombre des sommets avoisinants.

" J’adore cet endroit, cette ambiance, ce public. Gagner ici, c’est un passage obligé pour une heptathlonienne " Gagner. C’est ce que la namuroise a fait l’année dernière à l’occasion de sa 4e participation à ces championnats du monde officieux d’épreuves combinées. Et quelle victoire: 7013 points, 3e meilleure performance mondiale de tous les temps. Rien que ça.

" Je ne sais pas si je ferai mieux un jour mais je fais tout pour m’améliorer et progresser au fil du temps. Cette année, je suis plus ici en test pour voir où j’en suis dans ma préparation. Actuellement, je me sens globalement bien. Mais mon objectif, ce sont les championnats d’Europe de Berlin cet été " Nafi n’a pas pour habitude d’afficher ses ambitions. Mais la compétition la transcende. Il y a donc fort à parier qu’elle sera performante, elle qui n’a pas été battue depuis les jeux de Rio en 2016. " Je sais que le jour où je serai battue va finir par arriver et je m’y suis préparée. Je ne suis pas à l’abri d’une contre-performance. Et puis mes adversaires s’entraînent aussi dur que moi. Je ne suis pas la seule à travailler en espérant décrocher une médaille. Le public attend de moi que je continue à gagner. Pour lui, ça a l’air facile. Mais rester au top niveau mondial, c’est tout sauf facile. "