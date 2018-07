Mutaz Barshim, blessé à la cheville, forfait jusqu'en fin de saison

Mutaz Essa Barshim, champion du monde en 2017 de saut en hauteur, va devoir se faire opérer de la cheville. Le Qatari de 27 ans, qui s'est blessé en tentant d'améliorer le record du monde il y a une dizaine de jours, a d'ores et déjà fait une croix sur le reste de sa saison.

Lors du Memorial Gyulai, meeting hongrois d'athlétisme, Barshim a échoué à 2,46 m, soit 1 cm de plus que le record du monde détenu par le Cubain Javier Sotomayor établi en 1993, mais s'est donc blessé aux ligaments de la cheville à cette occasion. "Une opération est inévitable pour rétablir les ligaments", pouvait-on lire sur le compte Twitter de Barshim.

L'athlète ne disputera plus de compétition cette saison et devrait être de retour à l'entraînement d'ici trois à quatre mois selon ses médecins. "Je ne suis pas inquiet outre mesure, j'ai eu des avis médicaux plutôt positifs. Le plus important est de récupérer et de revenir à 100% de mes capacités. Je n'ai pas besoin de me précipiter ou de me stresser. Les prochains Mondiaux d'athlétisme dans mon pays est mon prochain plus grand objectif", a déclaré Barshim.

Mutaz Barshim sera donc absent du Memorial Van Damme le 31 août prochain. C'est lors du prestigieux rendez-vous bruxellois qu'il a signé son record personnel, franchissant 2m43 le 5 septembre 2014.