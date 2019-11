Munich accueillera la deuxième édition des Championnats Européens en 2022

Cinquante ans après avoir accueilli les Jeux Olympiques, la ville allemande de Munich sera l'hôte de la deuxième édition des Championnats Européens, ont annoncé les organisateurs ce mardi.

Les "European Championships" réuniront en un même lieu les championnats continentaux de six sports olympiques (athlétisme, cyclisme, golf, gymnastique, aviron et triathlon).

La première édition de ces championnats multisports s'étaient déroulés en 2018 à Glasgow (cyclisme, golf, gymnastique, aviron et triathlon) et Berlin (athlétisme). La natation avait aussi été incluse à ces Championnats Européens en 2018, et ne figure plus au programme de l'édition 2022.

Le Parc Olympique de Munich, créé en vue des Jeux de 1972, sera le centre névralgique des compétitions qui se tiendront du 11 au 21 août. Cette réunion de plusieurs championnats d'Europe ne se produit qu'une fois tous les quatre ans, les années paires entre les Jeux Olympiques d'été.