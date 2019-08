Miller-Uibo régale devant les spécialistes du 200m à Birmingham

La Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo s'est offert le luxe de dominer les as du sprint comme la Britannique Dina Asher-Smith et la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce pour remporter dimanche le 200 m du meeting de Ligue de diamant à Birmingham.

La championne olympique du 400 m avait du lourd à ses côtés mais elle a été la plus forte, réglant tout ce beau monde au prix d'un magnifique finish. Victorieuse en 22 sec 24, l'athlète de 25 ans a frappé fort, laissant la triple médaillée d'or européenne en 2018 Asher-Smith (2e en 22 sec 36) et la double championne olympique du 100 m Fraser-Pryce (3e en 22 sec 50) à distance respectable.

"La course ne s'est pas déroulée comme prévu, mon départ était horrible", a pourtant lancé Miller-Uibo. Mais après un tel succès devant un casting aussi relevé, où ne manquait que la Jamaïcaine Elaine Thompson, Miller-Uibo peut nourrir des espoirs légitimes sur le demi-tour de piste aux Mondiaux de Doha (27 septembre - 6 octobre).

Sur 100 m haies, la Jamaïcaine Danielle Williams s'est elle aussi positionnée comme la principale favorite du grand rendez-vous au Qatar. La championne du monde 2015 (26 ans), déjà détentrice du meilleur chrono de l'année (12 sec 32 à Londres fin juillet), l'a emporté en 12 sec 46 devant la recordwoman du monde (12 sec 20), l'Américaine Kendra Harrison (12 sec 66).

Blake opportuniste

"Pour être honnête, je n'ai pas exécuté la course correctement, a déclaré Williams. Je me suis cogné le genou contre l'une des haies. Mais j'ai gagné et je suis heureuse. Ce n'était pas si important de gagner, ce n'était qu'une course sur le chemin de la finale de la Ligue de diamant. Mais j'ai été cohérente avec mes chronos et c'est l'essentiel pour moi."

En l'absence sur 100 m du vice-champion du monde américain Christian Coleman, l'homme le plus rapide de 2019 (9 sec 81, le 1er juillet à Stanford) forfait de dernière minute, le Jamaïcain Yohan Blake en a profité pour s'adjuger sa première course en Ligue de diamant depuis septembre 2017 (10 sec 07). Qu'importe si le plateau était déplumé après le retrait de Coleman, Blake s'est remis en selle à un peu plus d'un mois des Mondiaux.

"La météo n'était pas très bonne mais le chrono n'est pas si mauvais dans ces circonstances, a expliqué la +Bête+, champion du monde 2011. Je pense que je peux courir encore plus vite que ça et l'entraînement commence à payer."