Michael Norman claque la MPM sur 100 m et intègre un club très fermé

9.86(+1.6) and 10.03(+1.6) for @_kingben_ for our season opener. After four long years I finally got to run the 100m.

Ce n’est pas la première "barrière" symbolique de l’athlé que l’Américain franchit. Avec cette performance, il rejoint Wayde Van Niekerk dans un club très fermé. Les deux hommes forts du 400 m sont les seuls athlètes à avoir couru un 100 m en moins de 10 secondes, un 200 m en moins de 20 secondes et un 400 m en moins de 44 secondes. Norman affiche des chronos de 9.86 (17e perf de tous les temps), 19.70 (12e perf de tous les temps) et 43.45 (4e perf de tous les temps). Van Niekerk présente des références légèrement inférieures sur les distances les plus courtes (9.94 et 19.84) mais fait plus que se rattraper avec son record du monde sur le tour de piste (43.03).



Ce chrono de Norman n’est pas une totale surprise. On le savait rapide et explosif depuis ses années juniors où il avait signé un doublé doré 200 m-4x100m aux Mondiaux. Depuis, il s’était consacré au 400 m et n’avait quasiment plus couru sur la ligne droite. Son record 10.27 (avec plus d’un mètre de vent défavorable), datait d’ailleurs de 2016.



USC, l'université de Norman, a établi un petit classement en additionnant les points obtenus à la "scoring table" de la fédération internationale sur les trois distances. Usain Bolt reste le King du sprint. Il devance Michael Johnson. Norman, Van Niekerk et Tyson Gay complètent un Top 5 royal.