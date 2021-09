Memorial Van Damme : Sifan Hassan domine le Mile féminin, pas de record de Belgique - Memorial Van... Elise Vanderelst n'a pu battre le record de Belgique du Mile (1.609,34 mètres). La championne d'Europe du 1.500 m en salle, 23 ans, a couru en 4:32.44, craquant sur la fin, pour prendre la 12e place d'une course dominée par la Néerlandaise Sifan Hassan en 4:14.74, record du meeting et meilleure performance de l'année. La double championne olympique 5.000-10.000 m et médaillée de bronze sur 1.500 m l'a emporté devant l'Ethiopienne Axumawit Embaye, 2e en 4:21.08 et l'Australienne Linden Hall, 3e en 4:21.38. Le record de Belgique tient toujours sur les épaules d'Almensh Belete, qui avait couru en 4:28:11 le 18 août 2012 à Kessel-Lo.