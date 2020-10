Mémorial Van Damme : Les records du monde de l'heure ratifiés par World Athletics

Mo Farah après le record : "La piste m'avait manqué, vous avez pu le voir ce soir" - Athlétiseme... La 44e édition du Mémorial Van Damme, organisé à huis clos au Stade Roi Baudouin de Bruxelles en raison du coronavirus, a été marquée par deux records du Monde. Sifan Hassan et Mo Farah se sont appropriés le record de l’heure avec respectivement 21,330 km et 18,930 km. Et côté Belge, Bashir Abdi a lui amélioré la référence planétaire du 20 kilomètres sur piste. Une soirée incroyable pour les deux amis comme ils nous l’ont confirmé à notre micro. "On est très heureux des performances que l’on a réalisées ce soir tous les deux et de voir qu’on l’a fait ensemble. J’ai battu un record", a déclaré Mo Farah.