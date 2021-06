Mémorial Van Damme : L'organisation reçoit le feu vert pour accueillir du public le 3 septembre

Après une année à huis clos en raison du coronavirus, les spectateurs seront à nouveau les bienvenus au 45e Mémorial Van Damme d'athlétisme le 3 septembre prochain au stade Roi Baudouin de Bruxelles début septembre. L'organisation a reçu le feu vert de la Ville de Bruxelles.

"Les mesures générales prises par les différents gouvernements ou les assouplissements qu'ils envisagent de mettre en place n'ont pas encore été établis en détail pour début septembre. Mais la Ville de Bruxelles nous a assuré que nous pourrons organiser un Mémorial avec public, à moins d'un retournement soudain dans l'évolution de la pandémie. En tant qu'organisateurs, nous nous adapterons bien entendu toujours aux mesures en vigueur afin que toutes les personnes présentes puissent l'être dans un environnement sûr et sain", a fait savoir Cédric Van Branteghem, directeur du meeting qui est membre de la Diamond League.

Benoit Hellings, échevin des sports de la ville de Bruxelles, a ajouté : "nous sommes évidemment heureux que le Mémorial puisse à nouveau avoir lieu, comme chaque année depuis 1977. Mais c'est aussi un grand plaisir d'ouvrir à nouveau les portes du Stade Roi Baudouin au public, qu'on espère nombreux. Il s'agit d'un événement important pour la Ville de Bruxelles et pour les amateurs de sport et d'athlétisme. L'atmosphère sera très compétitive et très festive !" "Nous sommes bien sûr très heureux que le Mémorial puisse à nouveau avoir lieu, comme chaque année depuis 1977. C'est donc un grand plaisir d'ouvrir les portes du Stade Roi Baudouin au public, que nous attendons en grand nombre. Il s'agit d'un événement important pour la ville de Bruxelles et pour les amateurs de sport et d'athlétisme. Nous nous attendons à une atmosphère exubérante et compétitive !"

Les quatorze disciplines de la Diamond League ont été fixées depuis un certain temps, les plus notables étant le saut à la perche chez les hommes, le saut en hauteur chez les femmes, les 100 m et 400 m chez les hommes et le 200 m chez les femmes. Un 10.000 mètres masculin et un relais mixte 4x400 m, avec certains membres des Cheetahs et Tornados, ont été ajoutés à ce programme.

"Nous souhaitons simplement maintenir notre tradition des courses de fond" a justifié Cédric Van Branteghem. "Nos courses de l'heure furent d'ailleurs un grand succès l'an dernier. Nous ouvrons dès lors notre programme sportif avec un 10.000m pour lequel nous prévoyons encore quelque chose de spécial? Et nous terminerons par un relais mixte 4x400. Avec le boom du 400m tant chez les messieurs que chez les dames, cela nous semble être une très belle manière de clôturer la soirée."

Avec l'arrivée d'Allianz comme nouveau partenaire titre, le Mémorial a reçu un nouveau logo. Avec "where legends meet", il y a aussi un nouveau slogan correspondant.

L'affiche de cette année fait en outre naturellement référence aux Jeux Olympiques de Tokyo avec un clin d'œil à la tradition de l'animation japonaise. De nombreuses stars qui auront brillé à Tokyo seront à l'œuvre au Stade Roi Baudouin quelques semaines plus tard.

Il en va de même pour l'ensemble de la délégation olympique belge. Comme lors des précédentes années olympiques, les athlètes effectueront un tour d'honneur. Les médaillés recevront en outre un hommage supplémentaire.