Memorial Van Damme: Hassan visera le record de l'heure, les frères Ingebrigtsen sur 1.500m

Van Branteghem: "C'est la première fois que cela arrive, espérons que cela soit la dernière" -... La 44e édition du Mémorial Ivo Van Damme se déroulera à huis clos le 4 septembre prochain. Vu l’évolution de la situation sanitaire, les organisateurs ont dû se résoudre à laisser les tribunes du Stade Roi Baudouin vide cette année. "Le Mémorial est peut-être programmé juste en dehors de la période des mesures en matière de coronavirus récemment renforcées, mais en tant qu'organisation, nous ne voulons prendre aucun risque et faire preuve de transparence", explique le directeur du meeting, Cédric Van Branteghem. "La santé et la sécurité des spectateurs, des collaborateurs et des participants sont une priorité absolue". Le programme sportif annoncé le mois dernier ne subira lui aucune modification.