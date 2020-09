Memorial Van Damme : Farah et Abdi dans le tempo du record du monde de l'heure (Live)

Hassan flirte avec les 19 km et mate Kosgei

Sifan Hassan a battu le record du monde de l'heure chez les dames et l'a porté à 18,930 km. La Néerlandaise a gagné son duel avec Brigid Kosgei. Entre la double championne du monde de Doha et la recordwoman du monde du marathon, tout s'est joué dans la dernières minutes. Hassan a établi le 15e record du monde de l'histoire du Van Damme, le premier depuis 2012.



Une fois que les lièvres se sont effacées, le duo a collaboré. Largement en avance sur les bases de la référence de Dire Tune (18,517 km en 2008), la Kényane et la Néerlandaise se sont expliqués dans la dernière minute. Hassan a fait parler sa pointe de vitesse dans un très long sprint. Nina Lauwaert s'est elle appropriée le record de Belgique de la spécialité (17,315 km).