Meeting de Nivelles : Une monumentale Bolingo explose son record personnel sur 100m et se...qualifie pour les J.O sur 200m

Cynthia Bolingo est en très très grande forme, en voici une nouvelle illustration. Alors qu'elle vient de pulvériser le record de Belgique sur 400m (et de se qualifier pour les J.O sur la distance) début juin, la Belge a, à nouveau, fait très grande impression ce samedi au 34e meeting de Nivelles.

Alignée sur 100m, Bolingo a, là aussi, largement battu son record personnel. Son chrono (11'28") lui permet de s'immiscer à la 2e place de tous les temps au panthéon belge. Une performance XXL qui n'est pas restée sans suite puisque dans la foulée, la Belge s'est alignée sur le 200 mètres en compagnie de Nafi Thiam. Et pour la première fois de sa carrière, Bolingo est passée sous la barre des 23 secondes pour un temps supersonique de 22'79". Une performance (la 3e de tous les temps pour une athlète belge) qui lui permet de se qualifier...pour les J.O de Tokyo sur cette distance.

Monumental !

"Je suis vraiment contente parce que je sentais que je pouvais battre mon record sur 100 m qui date de 2014. C'est toujours chouette aussi de courir à domicile. Je pense que je sentais que j'avais les jambes mais de là à faire un tel temps, je suis étonnée et j'espère que c'est de bon augure pour la suite. En tout cas je reste focus et on verra ce qui se passera. C'est clair que c'est une pression en moins, on s'entraine de façon plus relâchée à ne plus devoir chercher un chrono pour se qualifier. C'est clair que c'est une bonne chose de faite" a-t-elle expliqué, sourire aux lèvres, au micro de TV Com.