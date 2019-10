McNeal, Rölher et Reese, il y a eu de la casse en qualifs à Doha

Trois champions olympiques ont pris la porte dès les qualifications ce samedi à Doha.



Brianna McNeal, titrée à Rio sur 100m haies, n’a pas passé le cap des séries. Elle n’a même pas pu courir le moindre mètre puisqu’elle a été disqualifiée en raison d’un faux-départ.



Thomas Röhler, qui avait ramené l’or du Brésil, a aussi échoué en qualifications du javelot. Il n’a pas été en mesure d’approcher les 84m00 exigés, ni de s’immiscer dans le top 12. Avec un jet de 79m23, l’Allemand présente seulement la 23e performance des engagés. Loin, très loin de son niveau habituel.



A 33 ans, Brittney Reese avait l’occasion de marquer l’histoire de l’athlétisme en devenant la première femme à remporter cinq titres individuels dans la même épreuve. Mais l’Américaine, quadruple championne du monde du saut en longueur (2009, 2011, 2013, 2017), n’a survécu aux qualifications.



La championne olympique de Londres n’a pas décollé et son saut de 6m52 ne lui a pas ouvert les portes de la finale. Elle est restée à bonne distance de son meilleur saut de la saison (7m00). Elle a failli sauver sa tête avec son 3e essai. Jusqu’au tout dernier saut des deux groupes de qualifications, l’ex-championne olympique détenait le 12e et dernier ticket. Mais Chanice Porter a bondi à 6m57 et a éjecté Reese de la finale.



Il lui aura finalement manqué… un centimètre pour s’extirper de ces qualifs ultra-serrées avec onze filles en huit centimètres entre la 11 et 21e place.