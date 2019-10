Maudens: "Je visais le top 12, je termine 11e et je bats deux records personnels"

Hanne Maudens a fini 11e de l’heptathlon des championnats du monde d'athlétisme de Doha peu après minuit vendredi. La Wetterenoise avait fini 23e il y a deux ans à Londres (5.749 pts).

"Je suis contente, je visais le Top 12 et je termine 11e. J'ai un peu laissé filer le 800m après avoir discuté avec la Française Solène Ndama, pour qu'elle relaie mais le rythme était trop lent. Pour battre mon record j'aurais dû courir en 2:08. C'est une faute qu'en général je ne commets pas. Outre ma 11e place je bats deux records personnels sur 100m haies (13.90) et 200m (23.81) et je fais une bonne longueur (6m41). Je suis contente, j'ai fait des progrès mais ils ne se sont pas toujours visibles. Mentalement j'ai parfois souffert de stress mais là je suis contente, j'ai été moins stressée"