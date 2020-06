Marathonien à 103 ans pour lutter contre le coronavirus

Il s’appelle Alfons Leempoels, il a 103 ans et chaque jour, il multiplie les tours de son jardin dans un but simple : atteindre la mythique barre des 42 kms 195 m. "Je fais dix tours de mon jardin chaque jour afin de couvrir la distance du marathon. Je fais cela dans le but de soutenir la recherche contre le coronavirus débutée à l’Université de Leuven."

Dix tours de 145 mètres répartis sur toute la journée : trois le matin, trois à midi et enfin quatre le soir. Alfons conclut chaque tour en mettant un petit bâton dans un bol afin de ne pas perdre le compte d’une initiative importante aux yeux de cet ancien médecin : "en tant que docteur, je me sens particulièrement touché par ce qu’il se passe actuellement", explique le centenaire. "C’est pourquoi, cela me rend heureux de pouvoir contribuer d’une certaine manière à la lutte contre le coronavirus."

Une lutte inspirée aussi un peu par Tom Moore. Ce centenaire vétéran de l’armée anglaise qui a récolté plus de 30 millions livres pour le personnel soignant en marchant avec son déambulateur : "mes enfants m’ont dit que je marchais aussi bien que Tom Moore malgré mes 103 ans", raconte Alfons. "Ils m’ont donc suggéré de faire quelque chose aussi. Ma petite-fille venait de courir un marathon et donc en blaguant j’ai dit : je vais courir un marathon."

Si tout est parti initialement d’une blague, le centenaire originaire de Rotselaar a très vite pris les choses au sérieux. Alfons Leempoels prévoit de terminer son marathon le 30 juin, après près de 300 tours de son jardin avec l’espoir de récolter autant de fonds que celui qui l’a inspiré. Alfons en est actuellement à plus de 14 kms et un peu plus de 6000 euros récoltés. Si vous voulez soutenir son initiative, cliquez ici.