Marathon des Sables : 8e victoire pour Rachid El Morabity

Le Marocain Rachid El Morabity a remporté vendredi pour la huitième fois le Marathon des Sables, une épreuve d'endurance extrême de 250 km sur 6 jours en totale autonomie dans le désert marocain, devant son frère Mohamed El Morabity et le Français Mérile Robert.

Avec un total de 21 heures 17 minutes, Rachid El Morabity s'est imposé à 35 ans sur la 35e édition, qui s'est déroulée dans des conditions particulièrement difficiles avec une chaleur accablante. Un concurrent est décédé lors de la deuxième étape, victime d'une crise cardiaque et près de la moitié des coureurs (sur 672 partants) ont abandonné.

"Cette course a été très difficile, je n'ai jamais eu aussi chaud sur une course", a souligné à l'AFP Rachid El Morabity, arrivé troisième de l'étape de 42 km vendredi, qui clôture le classement général.

Son frère Mohamed, 28 ans, a lui franchi en vainqueur cette étape de 42 km après un sprint avec le Français Mathieu Blanchard, cinquième au classement final (25 h).

Mohamed El Morabity a mis en tout 21 heures 32 minutes pour boucler l'édition. Il se classe pour la quatrième fois deuxième en autant de participations, toujours derrière son frère.

Mérile Robert s'offre de nouveau un podium après celui de 2018, avec un chrono cumulé de 22 heures 39 minutes. Le Français a également souffert de la forte chaleur. Le Marathon des Sables a lieu en avril mais en raison de la crise liée à la pandémie, la 35e édition a été programmée en octobre.

"C'est plus difficile, au mois d'avril les températures ne sont pas de ce niveau-là, je l'ai vu sur la longue étape. Sur les points de ravitaillement 3 et 4, je suis arrivé à court d'eau, j'ai pris une bouteille comme d'habitude et ça n'a pas suffi", a commenté Robert, qui a achevé son cinquième Marathon des Sables.

Chez les femmes, c'est la Marocaine Aziza Raji qui a enlevé la victoire (30 h 30 min) devant la Japonaise Tomomi Bitoh (34 h 39 min) et la Française Aïcha Omrani (35 h 47 min).

Samedi les concurrents auront une ultime épreuve, une étape de solidarité de 8 km ne comptant pas dans le classement général.

La 36e édition reviendra en avril.