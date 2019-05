Mais qui est Rayane, le quatrième frère Borlée ?

Ils ont en effet couru pour la première fois à quatre Borlée à la mi-avril, intégrant, dans leur team Rayane, leur petit frère de 19 ans. Il n’a pas la même mère que les trois ainés. Mais les quatre sont liés par leur père et entraîneur, Jacques Borlée. Et ils partagent tous, depuis peu, la même passion pour l’athlétisme.

Depuis quelques années, la famille Borlée s’est faite un nom dans le petit monde du relais 4x400m. Avec les jumeaux dans l’équipe tout d’abord, Jonathan et Kévin, devenus une attraction au micro des médias francophones. A trois ensuite avec Dylan. Et désormais, ils peuvent former une équipe complète.

Rayane Borlée - © RTBF.be

Depuis peu, car cela fait seulement trois ans que Rayane a suivi le chemin tout tracé : « Je me suis mis au foot dès le plus jeune âge. Et puis j’ai joué neuf chouettes saisons au tennis. Je me suis ensuite un peu lassé, alors je suis passé à l’athlétisme comme toute la famille. Tout était tracé pour que j’arrive à ce sport à un moment ou à un autre ». Sans appréhension. La souffrance de ses frères à l’entraînement ne l’a pas freiné.

Mais le nom Borlée n’est pas toujours le plus léger à porter sur une piste d’athlétisme. « C’est pas évident, c’est un grand nom de l’athlétisme. Il faut passer outre. Ce qui m’énerve parfois, c’est de devoir répondre aux mêmes questions à propos de mes frères. Mais le fait de m’appeler Borlée, ça ne me dérange pas du tout. C’est même un honneur ! ». Et le fait qu’il soit écrit 'Burlée' sur la sonnette de son appart’ n’est pas du tout un moyen de se faire discret. Il en rigole. C’est tout simplement une faute de frappe.

Les quatre frères partagent une détermination dans l’adversité héritée de leur papa. Ils partagent aussi une passion (parfois difficile à assumer ces dernières années) pour Arsenal. Et désormais ils ont aussi dans leur souvenirs communs, ce premier 4x400m entre frères. C’était le 13 avril 2019 à San Diego. « On a toujours voulu courir ensemble. C’est historique. On a fait ça en s’amusant, même si courir un 400 n’est jamais vraiment amusant. Et on a gagné devant des unifs américaines. Là-bas les gens ne nous connaissaient pas. Et oui on peut dire qu’on a clairement attisé la curiosité sur place. »